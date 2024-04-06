مسلسل صيد العقارب الحلقة 27.. غادة عبدالرازق تفاجيء زوجها بتسجيل والده للتحريض على قتل شقيقها  

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 27 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مشوقة، حيث طلبت غادة عبدالرازق من زوجها محمد علاء "ياسين الغول" أن يخرج معها إلى مكان ما، فتوجه معها كما طلبت وجلسا في أحد الأماكن الهادئة، بعد انقطاع دام بينهما طويلا.

احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 27

ولكن فجأة وصلت لغادة عبدالرازق رسالة صوتية مسجلة ضمن احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 27 ، تفيد بتحريض والد إسماعيل الغول، شخص يدعى زكريا على قتل مصطفى، وقالت غادة لزوجها هذا صوت والدك أم لا، إلا أن ياسين تشكك في ذلك وقال لها أنه يمكن فبركة الأصوات من خلال البرامج.

وخلال احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 27، قال لها ياسين، يا عايدة من أرسل لكي هذا التسجيل غرضه هو دفعك للانتقام فقط، كان من الأولى به أن يرسله إلى الشرطة لضبط والدي بدلا من دفعك للنار.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 27

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها مصطفى ضرغام الذس قتله إسماعيل الغول، ومحاولة الوصول إلى منفذ تلك الجريمة، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 27

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.