السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 27.. توقف قلب مصطفى ضرغام مرتين وحالته حرجة

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب الحلقة 27

يشهد مسلسل  صيد العقارب الحلقة 27 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مشوقة، حيث توجه ياسين إلى الطبيب المتابع لحالة صهره مصطفى ضرغام ليطمئن من عن حالته عقب إطلاق النيران عليه.

 

احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 27

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 27، كشف الطبيب عن أن التقرير الطبي لمصطفى يؤكد أن حالته حرجة جدا، لأن قلبه توقف مرتين وقمنا بإنعاشه، وأصيب بنزيف حاد، وتم نقل دماء له، وهو الآن في غيبوبه وأمره بيد الله، وسيتم وضعه على التنفس الصناعي، وسوف نبلغكم بتقرير الحالة الجديد.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 27.. هل يكشف نجاتي عن أخطر الأسرار أمام الغول؟

 

مسلسل صيد العقارب الحلقة 27

وتتواصل أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 27، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها مصطفى ضرغام الذس قتله إسماعيل الغول، ومحاولة الوصول إلى منفذ تلك الجريمة.

 

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 27

تعرض الحلقة 27 في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

مسلسل صيد العقارب الحلقة27 صيد العقارب موعد عرض صيد العقارب موعد عرض مسلسل صيد العقارب موعد اعادة مسلسل صيد العقارب قصة مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق مسلسل غادة عبدالرازق غادة عبدالرازق قنوات عرض صيد العقارب قنوات عرض مسلسل صيد العقارب موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة السابعة والعشرون من صيد العقارب صيد العقارب الحلقة السابعة والعشرون صيد العقارب الحلقة 27 الحلقة 27 من مسلسل صيد العقارب الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

أسطورة ضريح "حبس الوحش" في الفيوم.. مئات السيدات يتدحرجن أمامه لتحقيق مرادهن

إفطار الأسرة المصرية.. مائدة جامعة لكل أطياف المجتمع

كردون أمني وفريق بحث جنائي لكشف حادث مقتل شخص وإصابة 3 في دشنا

السجن المؤبد لقاتل جاره بسبب تربية كلاب فى العقار

قلبى حديد.. تفاصيل كلمة الرئيس السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب