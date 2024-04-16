الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

وفاة مواطن في حريق بشارع الجمهورية بمنطقة الموسكي

حريق
حريق

شهد شارع الجمهورية بمنطقة الموسكي بوسط القاهرة، حريقا مروعا في أحد العقارات، مما أسفر عن مصرع مواطن، وتدخلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وقام رجال الحماية المدنية بإخراج جثة المتوفي، وإجراءا المعاينات اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

السيطرة على حريق شقة سكنية في مدينة نصر

وكان اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية، بنشوب حريق في شارع الجمهورية بدتائرة قسم الموسكي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، التي نجحت في السيطرة على الحريق.

وتبين من المعاينات وفاة شخص جراء الحريق، وتم التحفظ على جثته في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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