الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

لص 15 مايو: سرقت 4 دراجات نارية وقمت ببيعهم في الجيزة

حبس
حبس

أقر عصابة سرقات الدراجات النارية في مدينة 15 مايو جنوب القاهرة، عن تفاصيل ارتكاب جرائمهم أمام جهات التحقيق، حيث أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التهم الموجهة إليهم.

وكشف المتهم الأول عن أنه نجح في سرقة 4 دراجات نارية، وكشف ان تنفيذا لتلك الجرائم جاء بطريقة توصيل الأسلاك، كما عثر بحوزته على فرد خرطوش.

مسجل خطر يكشف تفاصيل سرقة 8 شقق بأسلوب التسلق

وكشف المتهم قيامه ببيع تلك الدراجات النارية المسروقة، لعميله سيء النية في نطاق محافظة الجيزة، وألقي القبض عليه وأيد أقوال المتهم الأول.

كانت اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، قد تلقى إخطارا من اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بضبط مسجل خطر مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو لقيامه بسرقة 4 دراجات نارية بأسلوب توصيل الأسلاك وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتين لذات العياروعميله سيء النية.

وقد تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهمين إلأى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الدراجات النارية مدينة 15 مايو دراجات نارية الدراجات النارية المسروقة مدير أمن القاهرة اللواء علاء بشندى

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