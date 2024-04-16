الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مسجل خطر يكشف تفاصيل سرقة 8 شقق بأسلوب التسلق

متهم
متهم

اعترف المتهم بسرقة شقق المواطنين بالقطامية بارتكابه عدة وقائع بأسلوب التسلق قبل ضبطه وأرشد عن كافة المسروقات.

كنت بطلع على المواسير 

“كنت بطلع ع المواسير وبختار الشقق في الأدوار السفلية”.. وبهذه العبارة اعترف لص المساكن أمام رجال مباحث القطامية بارتكابه 8 وقائع مماثلة.

 

تفاصيل ضبط المتهم

كانت البداية عندما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق، واعترف بارتكاب (8)  وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط جزء من المسروقات لدى عميله سيئ النية "أمكن ضبطه".

وبإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة أمر بتحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اعترف المتهم بسرقة شقق المواطنين بالقطامية التسلق المواسير

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