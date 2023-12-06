الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لص يلقى حتفه صعقًا أثناء محاولته سرقة أسلاك ضغط عالي في طنطا

جثة
جثة

توفي لص في العقد الثالث من العمر صعقًا بالكهرباء أثناء محاولته سـرقة أسلاك  الضغط العالي للكهرباء في قرية دفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، وفقًا للتقارير، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي، على جثة شاب مجهول الهوية معلقًا على أحد أعمدة الضغط العالي للكهرباء في أراضي القرية الزراعية.

فور تلقي البلاغ، هرعت الأجهزة الأمنية إلى الموقع، حيث تم تأكيد العثور على جثة اللص المتوفى الذي صعق بالكهرباء، وقد تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموت بمستشفى طنطا الجامعي، وفي إطار الإجراءات القانونية، تم استدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة لتحديد سبب الوفاة والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادثة.

تشير المعلومات الأولية إلى أن اللص كان يحاول سرقة أسلاك الضغط العالي للكهرباء قبل أن يتعرض للصعق الكهربائي الذي أودى بحياته، وقد تم إبلاغ النيابة المختصة بالواقعة للتحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

تجدر الإشارة إلى أن اللص المتوفى لم يتم تحديد هويته بعد، ومن المحتمل أن يتم التعرف عليه من خلال التحقيقات الجارية.

لص في العقد الثالث من العمر سرقة أسلاك الضغط العالي للكهرباء تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغ ا من شرطة النجدة على جثة شاب مجهول الهوية الجثة لتحديد سبب الوفاة والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادثة رقة أسلاك الضغط العالي للكهرباء أمن الغربية

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