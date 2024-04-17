كشف غموض "جثة البساتين"

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات مقتل ربة منزل بغرض سرقتها بالقاهرة، وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة.

الواقعة بدأت عندما ورد بلاغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بالعثور على جثة ربة منزل بأحد العقارات وسرقة بعض متعلقاتها الشخصية.

وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بغرض السرقة، وقيامه بإخفاء المسروقات بأحد المنازل المهجورة بدائرة القسم.

وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية، والهاتف المحمول المستولى عليهم، والسلاح المستخدم في إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.