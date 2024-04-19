تفاصيل مقتل مسن على يد مريض نفسى بالدقهلية

"طلع على المعاش واشتغل نبطشي أفراح علشان يصرف على ولاده" بتلك الكلمات كشف أحد شهود العيان تفاصيل مقتل مسن على يد مريض نفسي بالدقهلية أثناء مناقشته أمام رجال المباحث.

شاهد عيان يروي كواليس الواقعة

وكشف شاهد العيان، أن المجني عليه من أهالي المنطقة، وكان يعمل عامل باليوميه، وبعد بلوغه سن الستين قام صاحب الورشة التي يعمل بها بإنهاء فترة عمله، فاضطر أن يعمل "نبطشي أفراح" ليتمكن من الصرف على أبناءه.

ويوم الواقعه كان هو المسئول عن ترتيب الفقرات في الفرح الشعبي وفوجئ بشاب غير متزن يطلب منه تقديم التحية للمعازيم فرفض بشده لكنه لم يكن يعلم بأن المتهم مريض نفسي وليس متعاطي مواد مخدرة، فقام المتهم بضربه ضرب مبرح على رأسه حتى أسقطه قتيلًا.

وكان قد لقي مسن مصرعه على يد مريض نقسي، خلال أحد الأفراج الشعبية بقرية العزيزة التابعة لمركز المنزلة شمال محافظة الدقهلية.

البداية عندما رفض المجني عليه محاولة الشاب تحية الحضور عبر مكبرات الصوت، لتنشب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تشابك بالأيدي وانتهت بمقتل المسن ونقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

اللواء مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المنزلة من المستشفى المركزي، بوصول شخص يدعى محمد محمد مسعد، ويبلغ من العمر 62 عامًا، مقيم بقرية العزيزة دائرة المركز، مصابًا بنزيف في المخ وتوفي ادعاء تعد من آخر.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة المقدم محمد الشربيني، رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أنه أثناء وجود المجني عليه داخل فرح بالقرية، حضر المتهم وطلب منه تحية الجمهور في الميكروفون وسط الحضور، إلا أنه رفض ونشبت بينهما مشادة، وتعدى عليه المتهم بالضرب المبرح على رأسه، وتم نقله للمستشفى في حالة متدهورة، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وتبين أن المتهم يعاني من مرض نفسي، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.