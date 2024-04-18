الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على مالكي شبكتي بث تليفزيوني فى الدقهلية

أجهزة الداخلية
أجهزة الداخلية

واصلت أجهزة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والبث الفضائى.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن ضبط (مالك شبكة بث تلفزيونية - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونية لاسلكية يقوم من خلالها بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها "بدون ترخيص" نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المختصة. 

تم استهداف الشبكة وعثر على (عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية - وحدة معالجة مركزية – محطة لتقوية إشارة البث اللاسلكى). 

وتم ضبط (مالك شبكة بث تلفزيونية، مقيم بدائرة مركز شرطة شربين) لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونية لاسلكية يقوم من خلالها باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها "بدون ترخيص" نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المختصة، تم استهداف الشبكة وعثر على (عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية – وحدة معالجة مركزية - محطة لتقوية إشارة البث اللاسلكى). 

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية مباحث المصنفات مالك شبكة بث تلفزيونية

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