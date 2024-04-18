الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مقتل مسن على يد مريض نفسى خلال فرح شعبى بالدقهلية

جثة
جثة

لقي  مسن مصرعه على يد مريض نقسي، خلال أحد الأفراج الشعبية  بقرية العزيزة التابعة لمركز المنزلة شمال محافظة الدقهلية.

البداية عندما رفض المجني عليه محاولة الشاب تحية الحضور عبر مكبرات الصوت، لتنشب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تشابك بالأيدي وانتهت بمقتل المسن ونقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المنزلة من المستشفى المركزي، بوصول شخص يدعى محمد محمد مسعد، ويبلغ من العمر 62 عامًا، مقيم بقرية العزيزة دائرة المركز، مصابًا بنزيف في المخ وتوفي ادعاء تعد من آخر.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة المقدم محمد الشربيني، رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أنه أثناء وجود المجني عليه داخل فرح بالقرية، حضر المتهم وطلب منه تحية الجمهور في الميكروفون وسط الحضور، إلا أنه رفض ونشبت بينهما مشادة، وتعدى عليه المتهم بالضرب المبرح على رأسه، وتم نقله للمستشفى في حالة متدهورة، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وتبين أن المتهم يعاني من مرض نفسي، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

مريض نفسي مركز المنزلة شمال محافظة الدقهلية مصرع مسن الطبيب الشرعي

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