الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

5 سنوات لـ3 متهمين بسرقة شخص بالإكراه في سوهاج

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات سوهاج المتهم "م.ف." عامل و"ح.ك" عامل و"م.ع" بـالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم بسرقة المجنى عليه "ر.ش"  بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز أخميم.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه أنه أثناء سيره فى الطريق العام ليلا فوجىء بالمتهمين يقومون بتهديده وإشهار سلاح أبيض فى وجهه، واستولوا منه على متعلقاته بالإكراه وتحت تهديد السلاح الأبيض، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج سرقة المجنى عليه تحت تهديد السلاح مركز أخميم أحداث القضية

مواد متعلقة

السجن المشدد لـ 4 متهمين بسرقة "منجد" فى القليوبية

المشدد 3 سنوات للمتهمين فى "خناقة طوخ"

المشدد والغرامة لمتهمين بالاتجار فى الهيروين بطوخ

السجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بسوهاج

السجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين بالاتجار فى البشر

الأكثر قراءة

حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

خبر سار لجماهير الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى دورى الأبطال

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

عاجل| استدعاء مسئولين بالجبلاية ونجوم فى الأهلى.. كواليس محاكمة حسين الشحات

التفاصيل الكاملة لمؤتمر رئيس الوزراء بشأن خفض أسعار السلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين