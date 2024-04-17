الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

صرخة عبر فيسبوك تُنقذ شابًا من بطش أقاربه

تعدي بالضرب
تعدي بالضرب

في قصة مأساوية كادت أن تتحول إلى جريمة مروعة، تعرض شاب لاعتداء من قبل أقاربه بسبب خلافات على الميراث.

صراع الميراث 

بدأ الأمر بخلافات عائلية حول الميراث بين الشاب وأقاربه، فحاولوا استغلال زيارتهم له للتعدي عليه بالضرب هو وصديقه، خوفاً من بطشهم، لم يتمكن الشاب من تحرير محضر في الحال، وظن أنه قد نجا من شرهم.

صديق ينقذ الموقف

لكن صديقه لم يستسلم، فنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد على فيسبوك، فيديو يوثق لحظة الاعتداء ويستغيث بالأجهزة الأمنية.

الأمن يتدخل وينقذ الضحية

انتشر الفيديو بسرعة البرق، ولفت انتباه الأجهزة الأمنية في القاهرة، وتحركت المباحث على الفور، وباشرت التحريات، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين وضبطهم.

العدالة تأخذ مجراها

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بجريمتهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

تعدوا عليه بالضرب الخلاف على الميراث استغاثه في منشور الاعتداء علي مواطن نشر فيديو الاستغاثه

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