صرخة عبر فيسبوك تُنقذ شابًا من بطش أقاربه

في قصة مأساوية كادت أن تتحول إلى جريمة مروعة، تعرض شاب لاعتداء من قبل أقاربه بسبب خلافات على الميراث.

صراع الميراث

بدأ الأمر بخلافات عائلية حول الميراث بين الشاب وأقاربه، فحاولوا استغلال زيارتهم له للتعدي عليه بالضرب هو وصديقه، خوفاً من بطشهم، لم يتمكن الشاب من تحرير محضر في الحال، وظن أنه قد نجا من شرهم.

صديق ينقذ الموقف

لكن صديقه لم يستسلم، فنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد على فيسبوك، فيديو يوثق لحظة الاعتداء ويستغيث بالأجهزة الأمنية.

الأمن يتدخل وينقذ الضحية

انتشر الفيديو بسرعة البرق، ولفت انتباه الأجهزة الأمنية في القاهرة، وتحركت المباحث على الفور، وباشرت التحريات، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين وضبطهم.

العدالة تأخذ مجراها

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بجريمتهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.