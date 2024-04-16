احذروا السباحة في مياه النيل.. شباب لقوا مصرعهم غرقا خلال أيام عيد الفطر

لقي عدة شباب مصرعهم إثر غرقهم أثناء السباحة في نهر النيل في محافظات مختلفة بغرض الاستحمام خلال أيام عيد الفطر

غرق شاب في مياه النيل بالجيزة

ولقي شاب مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل بمحافظة الجيزة، إثر سقوطه في المياه، وقررت النيابة التصريح بدفن جثة المتوفى، عقب إعداد تقرير الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتسليم الجثة لذويه.

كانت البداية عندما تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة، بلاغا من صياد بالعثور على جثة طافية بنهر النيل في ظروف غامضة.

على الفور أخطر القسم غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية، التي دفعت بفرقة من رجال الحماية المدنية والإنقاذ النهري، إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشاب يدعى "محمد.س.ف" وتمكنوا من انتشاله.

و تم إيداع الجثة ثلاجة مستشفى أم المصريين تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

غرق شابين في مياه النيل بأسوان

كما لقي شابين حتفهما نتيجة تعرضهما للغرق أثناء قيامهما بالسباحة أمام قرية فارس وأسفل كوبرى كلابشة العلوى، وهما محمد نجار بدرى 23 سنة، وإسلام جابر 26 سنة من قرية المنشية التابعة لمركز كوم أمبو.

ونجحت جهود قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية من انتشال جثمانيهما، وتسليمهما لذويهما عقب إنهاء الإجراءات بمشرحة مستشفى كوم أمبو العمومية.

وناشد اللواء أشرف عطية المواطنين ضرورة الالتزام بعدم السباحة في مياه نهر النيل للحفاظ على سلامتهم من التعرض لأى أضرار.

وأوضح أنه يتم التنسيق بشكل مستمر مع اللواء مجدى سالم، مدير أمن أسوان لتكثف مرور دوريات متحركة من المسطحات المائية على مدار اليوم لمنع أى شخص من السباحة والعوم داخل مجرى نهر النيل لحمايته من التعرض للغرق، وخاصة فى الأماكن التي تشهد حالات غرق، والتي تحتاج لمنع السباحة بها مثل منطقة كوبرى مفيض السد العالى، وجزيرة بربر بالبر الغربي، والمنطقة الواقعة أمام مستشفى مطاوع بالكرور، وأيضًا المنطقة الواقعة أمام مزلقان الأعقاب بحرى، بجانب المنطقة المواجهة لكوبري أسوان الملجم، وكذا منطقتا فارس والبيارة وحى السبعين والعتمور بكوم أمبو، وأسفل كوبرى كلابشة، بالإضافة إلي منطقة الحصايا بالرمادى بإدفو.

انتشال جثة شاب من نهر النيل بقنا

ومن جانبه انتشلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، جثة طالب من نهر النيل في قرية دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بالعثور على جثة طالب داخل نهر النيل في قرية دندرة التابعة للمركز.

وبعد الفحص تبين العثور على على جثة "محمود.ي.ع، يبلغ من العمر 18 عامًا، داخل نهر النيل، تم انتشالها وإيداعها داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وتحديد سبب الوفاة بعد العرض على الطبيب المختص.

