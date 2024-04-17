التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى حريق عقار الموسكى

صرحت نيابة غرب القاهرة الكلية بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر حريق نشب في أحد العقارات بمنطقة الموسكي عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

حريق عقار بشارع الجمهورية

شهد شارع الجمهورية بمنطقة الموسكي بوسط القاهرة، حريقا مروعا في أحد العقارات، مما أسفر عن مصرع مواطن، وتدخلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وقام رجال الحماية المدنية بإخراج جثة المتوفي، وإجراء المعاينات اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقي بلاغ الحريق

كان اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية، بنشوب حريق في شارع الجمهورية بدتائرة قسم الموسكي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، التي نجحت في السيطرة على الحريق.

وتبين من المعاينات وفاة شخص جراء الحريق، وتم التحفظ على جثته في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.