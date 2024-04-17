الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

عريس جديد وكان بيفرش شقته.. التحريات فى مقتل شاب أثناء مشاجرة بالمرج

جثة
جثة

" فرحه كان بعد أيام ومات وهو بيحاول يفض مشاجرة بين جيرانه"، تفاصيل جديدة كشفتها تحقيقات النيابة عقب سماع أقوال شهود العيان في مقتل شاب بمنطقة المرج 

 

كان عريس وبيفرش شقته

وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليه كان يقوم بفرش شقة الزوجية  الخاصة به قبل زفافه بأيام، لكنه تفاجئ بنشوب مشاجرة بين طرفين من سكان الشارع، فحاول أن يفض المشاجرة، لكن القدر كان أسرع منه، وقام المتهم بإطلاق النيران عليه فأسقطه قتيلا في الحال.

 

قرار النيابة

أصدر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح المرج، اليوم قرارًا، باستمرار حبس كهربائي 15 يومًا على ذمة اتهامه بقتل عامل رميًا بالرصاص أثناء مشاجرة.

 

تلقى بلاغ الواقعة

كان قد تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله جثة أحد الأشخاص وبها إصابات بطلق خرطوش إثر إدعاء مشاجرة.

 

على الفور تم إخطار اللواء أشرف الجنددي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، الذي كلف اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة للمباحث، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.

 

توصلت التحريات إلى تحديد المتهم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة واعترف بتفاصيلها. 

تفاصيل جديدة مقتل شاب بمنطقة المرج بفرش شقة الزوجية يفض المشاجره

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