اللحظات الأخيرة فى حياة مواطن قبل وفاته فى حريق بالموسكى

"كان بيصرخ سيبوني الحق عيالي"، تلك هي الكلمات الأخيرة التي نطق بها رجل أربعيني قبل أن يلقى مصرعه حرقًا عقب اندلاع حريق مروع داخل أحد العقارات السكنية بمنطقة الموسكي.

تفاصيل الواقعة

روى أحد شهود العيان لرجال المباحث أثناء مناقشته أنه شاهد المتوفى يهرول تجاه بيته عندما علم بالحريق، وظل يصرخ "سيبوني ألحق عيالي"، بعدما حاول المارة منعه من الدخول، وبالفعل تمكن من إخراج أطفاله مصابين بالاختناق مع رجال الحماية المدنية، لكنه كان قد أصيب بحروق شديدة أدت إلى مصرعه في الحال.

وشهد شارع الجمهورية بمنطقة الموسكي بوسط القاهرة، حريقًا مروعًا في أحد العقارات، مما أسفر عن مصرع مواطن، وتدخلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وقام رجال الحماية المدنية بإخراج جثة المتوفي، وإجراء المعاينات اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقي بلاغ الحادث

وكان اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية، بنشوب حريق في شارع الجمهورية بدائرة قسم الموسكي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، التي نجحت في السيطرة على الحريق.

وتبين من المعاينات وفاة شخص جراء الحريق، وتم التحفظ على جثته في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.