انفجار تانك بنزين "توكتوك" وراء حريق جراچ ببولاق الدكرور

كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث بولاق الدكرور وخبراء الأدلة الجنائية، عن أن انفجار تانك بنزين "توكتوك" وراء حريق جراچ بمنطقة بولاق وتفحم عدد من مركبات التوكتوك والموتوسيكلات.

انتداب خبراء الأدلة الجنائية

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل جراج تكاتك ودراجات نارية "موتوسيكلات"ببولاق الدكرور، ورفع آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

كان المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل جراج بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وخلف الحريق تفحم 3 تكاتك، وبعمل التحريات تبين أن السبب ماس كهربائي بأحد التكاتك امتد لاثنين آخرين.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.