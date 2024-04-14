الأحد 14 أبريل 2024
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حوادث

"من منشور على فيسبوك لمحاكمة".. محطات قضية حبيبة الشماع وسائق "أوبر"

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

منشور على موقع التواصل الاجتماعي -فيسبوك- من فتاة تفيد تعرض نجلة عمها حبيبة الشماع لحادث خطف من سائق شركة توصيل «أوبر» دفع الفتاة للقفز من السيارة أثناء سيرها بسرعة مما أسفر عن إصابتها بغيبوبة وتم نقلها للمستشفى على آثرها وعقب أسابيع من إسعافها لفظت أنفاسها الأخيرة.. في هذا التقرير نرصد محطات القضية.

-23 فبراير.. ألقت الاجهزة الأمنية القبض على المتهم وتبين أنه مسجل خطر وسبق اتهامه.

-24 فبراير الماضي.. أمرت النيابة العامة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة معاكسة فتاة الشروق والشروع في خطفها.
-28 فبراير.. تقدم دفاع حبيبة الشماع ببلاغًا للنيابة العامة، ضد سائق «أوبر» المتسبب في وقوع الحادث، والممثل القانوني لشركة أوبر مصر، مطالبًا بتعويض قدره 100 ألف جنيه، نتيجة تعرض موكلته لإهمال من الشركة.
-26 فبراير.. الرئيس السيسي يتابع حالة الفتاة ويوجه بتقديم كافة المساعدات اللازمة لها.
-14 مارس.. توفيت حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الشروق» عقب تدهور حالتها الصحية نتيجة مض الحادث الذي تعرضت له.
-21 مارس.. أمرت النيابة العامة إحالة سائق أوبر، إلى محكمة الجنايات؛ تمهيدًا لمحاكمته.

-27 مارس الماضي.. حدد المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، موعد محاكمة محمود هاشم 34 سنة سائق شركة أوبر المتهم في قضية حبيبة الشماع يوم 15 أبريل - المقرر غدًا-.

كانت نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط السائق المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع «فتاة الشروق»، وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجئ بقيام الفتاة بالقفز من السيارة، فاستكمل سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء.

حبيبة الشماع موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مسجل خطر سائق أوبر فتاة الشروق محكمة الجنايات

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