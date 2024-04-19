النيابة تستدعي زملاء فلاح سقط داخل دراسة قمح حولته لأشلاء بالمنوفية

طالبت النيابة العامة بالمنوفية استعجال تحريات المباحث فيمصرع فلاح سقط داخل دراسة قمح والوقوف علي ملابسات الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

استدعاء زملاء المجني عليه لسؤالهم

واستدعت النيابة زملاء المجني عليه في العمل لمناقشتهم حول وفاته وسؤالهم عن الحادث.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة اهلية المجني عليه لمعرفة وجود خلافات بينه وبين أخرين من عدمه.

مصرع فلاح سقط داخل دراسة قمح بالمنوفية

ولقى فلاح بقرية كوم الضبع التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك إثر سقوطه داخل دراسة القمح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي بلاغ الواقعة

وتلقى اللواء عمر رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية، يفيد بمصرع فلاح بقرية كوم الضبع التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك إثر سقوطه داخل دراسة القمح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.