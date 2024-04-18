الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تضامن المنوفية" تكلف لجنة لحصر خسائر حريق حظيرة مواشي ببركة السبع

نفوق 24راس ماشيه
نفوق 24راس ماشيه بالمنوفيه جانب من الحدث

كلف محمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، لجنة من الإغاثة ومتابعة سحر السيد مدير الإدارة الإجتماعية ببركة السبع بالنزول لمكان حريق حظيرة مواشي بمدينة بركة السبع، وذلك بعد إخطار الإدارة.

وتمكنت اللجنة من حصر الخسائر الموجودة في حظيرة مواشي بركة السبع، وكتابة تقريرها بعد المعاينة الأولية وحصر الخسائر على أرض الواقع وبناء على محضر الشرطة، وسط حالة من الحزن بين كافة المتواجدين من الأهالي بسبب المصاب الكبير.

ووفق المعاينات الرسمية فكانت الخسائر 17 رأس جاموس وبقر كبير، 5 رأس صغيرة، حمار، 50 عرق خشب، 2 ماكينة رش، ماكينة مياه ومستلزمات أعلاف لأكل المواشي.

وأكدت المعاينة الأولية أن مالك الحظيرة وأبنائه الثلاثة، آمنوا مسبقا لدى الطب البيطري، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لصرف التعويضات اللازمة.

 

وكانت قد شهدت مدينة بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية، حريق هائل في حظيرة مواشي، وفشلت محاولات الأهالي في إخلاء المواشي ونتج عنه خسائر فادحة لمالك الحظيرة.
وأوضح أحد شهود العيان من جيران مالك الحظيرة، أن 24 رأس ماشية نفقوا في الحريق وسط حالة من الحزن بين كافة المتواجدين من الأهالي الذين حضروا لمؤازة مالك الحظيرة.

محافظة المنوفية التضامن الاجتماعى بالمنوفية حصر خسائر حريق بركة السبع نفوق 24رأس ماشية حريق حظيرة مواشي

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