الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 63 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة

حملات تموينية - آرشيفية
حملات تموينية - آرشيفية

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالي 63 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

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شرطة التموين تضبط 317 طن أرز و107 أطنان دقيق مدعم

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شرطة التموين الجرائم التموينية المخابز السياحية وزارة الداخلية جمهور المستهلكين إحكام الرقابة

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