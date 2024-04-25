الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط فردى أمن وسائق نفذوا وقائع سرقات بالقاهرة

متهم
متهم

نجحت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط فردي أمن بإحدى الشركات وسائق، مقيمون بدائرة  قسم شرطة السيدة زينب، حال استقلالهم سيارة محملًا عليها 30 ركيزة شدة معدنية، وكمية من حديد التسليح، مجهولة المصدر.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقتها من داخل الشركة، محل عمل فردى الأمن، وسبق ارتكابهم واقعة سرقة 40 ركيزة شدة معدنية من داخل موقع شركة مجاورة للشركة عملهما، والتصرف فيها بالبيع لعميلهما، سيئ النية، تاجر خردة- مقيم بدائرة قسم شرطة بدر، وتم ضبطه حال استقلاله سيارة وبحوزته سلاح أبيض، و40 ركيزة شدة معدنية.. تحرر محضر، وباشرت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة ضبط شدادات معدنية حديد التسليح

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