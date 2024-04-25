ضبط فردى أمن وسائق نفذوا وقائع سرقات بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط فردي أمن بإحدى الشركات وسائق، مقيمون بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، حال استقلالهم سيارة محملًا عليها 30 ركيزة شدة معدنية، وكمية من حديد التسليح، مجهولة المصدر.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقتها من داخل الشركة، محل عمل فردى الأمن، وسبق ارتكابهم واقعة سرقة 40 ركيزة شدة معدنية من داخل موقع شركة مجاورة للشركة عملهما، والتصرف فيها بالبيع لعميلهما، سيئ النية، تاجر خردة- مقيم بدائرة قسم شرطة بدر، وتم ضبطه حال استقلاله سيارة وبحوزته سلاح أبيض، و40 ركيزة شدة معدنية.. تحرر محضر، وباشرت النيابة التحقيق.