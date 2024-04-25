الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط متهم بسرقة الحسابات الإلكترونية وانتحال الصفة بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية من عدد من المواطنين بتضررهم من اضطلاع مجهول باستخدام طرق وأساليب احتيالية مكنته من سرقة الحسابات الخاصة بهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وانتحال صفتهم ومطالبة معارفهم بتحويل مبالغ مالية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص بالجيزة، وبحوزته 3 هواتف محمولة و6 شرائح هاتف محمول وسيارة ملاكي بفحص المضبوطات تبيَّن وجود آثار ودلائل على ارتكابه 23 واقعة بذات الأسلوب بعدد من المحافظات.

وبمواجهته، اعترف بمزاولة ذلك النشاط لتحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية المواطنين ملابسات تحويل مبالغ مالية الإجراءات القانونية الواقعة هواتف محمولة

مواد متعلقة

شرطة التموين تضبط 54 طن دقيق خلال حملة على المخابز لضبط المتلاعبين

رفع 46 سيارة متروكة بالشوارع خلال 24 ساعة

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين 50 ألف مشجع بمباراة الأهلى ومازيمبى

سحب 1409 رخص سيارات لعدم تركيب "الملصق الإلكتروني"

تحرير 556 مخالفة لعدم ارتداء "الخوذة" خلال 24 ساعة

السيطرة على حريق فى شقة سكنية بحلوان

المشدد 10 سنوات لمتهمين بترويج "البودرة" فى حلوان

صاحب مصنع هارب من 142 سنة سجنا فى قبضة الداخلية

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

عاجل| بدء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى لمناقشة صفقة التبادل واجتياح رفح الفلسطينية

عاجل.. "اجتياح رفح".. تسارع فى الأحداث بعد موافقة تل أبيب على خطة العملية العسكرية

الموعد الجديد لمباراة الأهلى ومازيمبى بعد تطبيق التوقيت الصيفى

مواعيد عمل البنوك والمصالح الحكومية بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد إجراءاته في طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين لموقع أثري

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام