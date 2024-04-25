سقوط متهم بسرقة الحسابات الإلكترونية وانتحال الصفة بالجيزة

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية من عدد من المواطنين بتضررهم من اضطلاع مجهول باستخدام طرق وأساليب احتيالية مكنته من سرقة الحسابات الخاصة بهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وانتحال صفتهم ومطالبة معارفهم بتحويل مبالغ مالية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص بالجيزة، وبحوزته 3 هواتف محمولة و6 شرائح هاتف محمول وسيارة ملاكي بفحص المضبوطات تبيَّن وجود آثار ودلائل على ارتكابه 23 واقعة بذات الأسلوب بعدد من المحافظات.

وبمواجهته، اعترف بمزاولة ذلك النشاط لتحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.