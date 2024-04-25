ضبط 3 متهمين بحوزتهم كمية من المخدرات في الزاوية والمعصرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزاوية، حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الآيس – فرد خرطوش و3 طلقات نارية.

كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المعصرة لقيامه بتصنيع المواد المخدرة وبحوزته فرد خرطوش وطلقة نارية- كمية لمخدر الشادو – 4 زجاجات بداخلهم مواد تستخدم في تصنيع الشادو.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بالوقائع وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.