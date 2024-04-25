الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 3 متهمين بحوزتهم كمية من المخدرات في الزاوية والمعصرة

آرشيفية
آرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزاوية، حال استقلالهما دراجة نارية  بدون لوحات معدنية، وبحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الآيس – فرد خرطوش و3 طلقات نارية.

كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المعصرة لقيامه بتصنيع المواد المخدرة وبحوزته فرد خرطوش وطلقة نارية- كمية لمخدر الشادو – 4 زجاجات بداخلهم مواد تستخدم في تصنيع الشادو.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بالوقائع وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.

ضبط عاطلين معلومات جنائية شرطة الزاوية فرد خرطوش

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