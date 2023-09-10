الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024

رياض الأطفال
رياض الأطفال

تستعد مديريات التعليم لإعلان نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024 ، بعد أن انتهت مرحلة التقديم في يوليو الماضي، وفق القواعد التي وضعتها مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وتعرض “الدستور” في التقريرالتالي رابط نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024 . 

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024

توفر مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024 فور الانتهاء من أعمال فحص الأوراق المقدمة من الطلاب ، وتستطيع الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024 فور اعتمادها من خلال الضغط على الرابط التالي 

https://cairomoe.net/kg ، واختار الإدارة التابع له الطاب، وفقًا للنطاق الجغرافي السكني للأسرة، وبعدها اضغط على أيقونة التقديم لرياض الأطفال، ثم ستنتقل إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، ومن ثم يسجل ولي الأمر الرقم القومي المدون على شهادة ميلاد الطالب، وستجد نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024 فور اعتمادها . 

طريقة الاستعلام عن نتيجة تنسيق قبول رياض الأطفال بالرقم القومي 2024

الثلاثاء.. فتح باب التقديم الورقي بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

 

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 

كما حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال وتختلف عن الأوراق التي تم رفعها على رابط تقديم رياض الأطفال والتي استمرت شهرًا كاملًا من 1 إلى 30 يونيو الماضي، في محافظات جمهورية مصر العربية، بينما تتوحد الأوراق المطلوبة سواء للتقديم الإلكتروني أو التقديم في المدارس في مرحلة رياض الأطفال في جميع مدارس الجمهورية . 

فبعد انتهاء فترة تقديم رياض الأطفال وظهور نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024 على ولي الأمر أن يتبع خطوات استكمال ملف التقديم في المدرسة يسلم المدرسة ملف به أصل شهادة ميلاد الطفل مميكنة، بطاقة الرقم القومي لولى الأمر، ملف كامل الدمغات، 10 صور شخصية حديثة للطفل، إثبات محل السكن.

 

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أوراق تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 وشروط الالتحاق

 

"تعليم القاهرة": إعلان تنسيق المرحلة الأولى بالمدارس الرسمية لغات خلال أيام

نتيجة تقديم رياض الأطفال مديرية التربية والتعليم بالقاهرة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

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