السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تعليم القاهرة": إعلان تنسيق المرحلة الأولى بالمدارس الرسمية لغات خلال أيام

ارشيفيه
ارشيفيه

أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه جار تحميل نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالمدارس الرسمية لغات، خلال أيام.

وقال المصدر، إن إعلان النتيجة ستكون من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية، بالرقم القومي الخاص للطالب.

وأوضح أن نتيجة المرحلة الأولى الطلاب المتقدمين الأعلى سنا، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن قبول تنسيق باقى المراحل تباعا، وصولًا إلى سن الخمس سنوات، بمرحلة رياض الأطفال kg1.

نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2023| استعلم هُنا

شروط التقديم 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد حددت شروط القبول في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات، وهي أن تكون سن التقديم للطالب في مرحلة رياض أطفال هذا العام لعام 2023، لا يقل عن 4 سنوات، وألا يزيد علي عمر 6 سنوات وهي من ضمن الشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم الفني.

يمكن تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023 يكون من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من خلال اللينك الذي يمكن الدخول عليه وهو https://emis.gov.eg/.

ومن ثم يمكن لولي الأمر أن يعمل على اختيار التقدم إلكترونيًا لمرحلة رياض أطفال والصف الأول الابتدائي.

ثم يسجل ولي الأمر الرقم القومي الذي سجل به حسابه وكلمة السر.

وفي حالة عدم وجود حساب يتم الضغط على حساب جديد وضرورة تسجيل البيانات المطلوبة من أجل التقديم بنجاح للمدارس.

الأوراق المطلوبة للتقديم

1- شهادة ميلاد حديثة للطالب ونسختان منها.

٢- صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية.

٣- في حال وفاة الأب تقديم صورة من شهادة الوفاة.

٤- 8 صور للطالب مقاس 4×6.

٥- وصل مياه أو كهرباء ويجب أن يكون باسم الأب أو الجد للأب أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.

كما يجب تقديم البطاقة الصحية للطالب، ومن ثم يتم وضع المطلوب مع ملف التقديم وإحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي.

نتيجة تنسيق المدارس الرسمية لغات الموقع الإلكترونى تأثير فيروس كورونا على التعليم بمرحلة رياض الأطفال kg1

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