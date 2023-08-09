الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم القاهرة" تُعلن مد فترة التحويل بين المدارس حتى 15 أغسطس

مدرسة
مدرسة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مد فتح باب التحويلات للتلاميذ بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة، ينتهي في ١٥ أغسطس الجاري.

ووجه أيمن موسى، مدير التعليم بالقاهرة، بالالتزام بضوابط وشروط التحويل بين المدارس ومن المحافظات للقاهرة.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أنه على الراغبين في تقدم طلب التحويلات بين المدارس قراءة التعليمات جيدا قبل التسجيل وهى التي تتمثل في حق ولى الأمر في التقدم بطلب تحويل واحد فقط ويمكن تعديله حتى نهاية مدة التقدم 31/7/2023، وتسجل جميع الأرقام باللغة الإنجليزية، لاتباع إجراءات التحويلات بين المدارس وفي النهاية متابعة موقع المديرية، للاستعلام عن النتيجة، أو الاستعلام عن نتيجة التحويلات بين المدارس من خلال لجان التحويلات بالإدارة التعليمية التي تم التقدم لها.

وجاءت شروط التقديم للتحويلات للمدارس الرسمية (عربي/ لغات)، من شروط التحويل بين المدارس، أن يتم التسجيل من خلال ولى الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسؤوليته. 

وضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى في أول اكتوبر 2023 إلكترونيا، لاستكمال تعليمات التحويل بين المدارس واختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسؤوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها وفي حالة قبول طلب التحويل بين المدارس، يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

وأشارت مديرية التربية والتعليم، إلى أن التحويلات تتم بين المدارس إلكترونيا فقط ومن خلال الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد التحويل بين المدارس بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

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