الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

أوراق تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 وشروط الالتحاق

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

حدد الأزهر الشريف أوراق تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري لعام 2024، وتأتي كخطوة أخيرة لتقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري لعام 2024 بعد التقديم الإلكتروني الذي أتاحه الأزهر الشريف عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وتعرض الدستور في التقرير التالي أوراق تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري لعام 2024.

 

اوراق تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2024

حددت الأزهر الشريف أوراق تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري لعام 2024 بعد انتهاء مرحلة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري لعام 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية في الفترة من يوم الأحد الموافق 25/6/2023 حتى يوم 31/7/2023 للمعاهد العادية، وللمعاهد الخاصة ينتهي التقديم في يوم 17/7/2023، تم تحديد المعهد الذي تم قبول أوراق الطالب به، والآن نحن في المرحلة الأخيرة وهي تقديم أوراق التسجيل للصف الأول الابتدائي بالأزهر إلى المعهد الذي تم قبول الطالب فيه.

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري لعام 2024 هي: 6 صور شخصية بخلفية بيضاء، صورة من بطاقة الطفل الصحية والأصل للإطلاع، تقرير طبي من التأمين الصحي يحدد حالة صحة الطفل ويؤكد خلوه من الأمراض المعدية، صورة من بطاقة هوية الأب والأم، صورة من فاتورة الكهرباء أو المياه، الدمغات التعليمية والصحية المطلوبة من مكاتب البريد، وأصل شهادة ميلاد التلميذ المتقدم.

مدارس الأزهر.. تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

لينك تقديم كلية الشرطة 2023 عبر موقع وزارة الداخلية

شروط تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 

وحدد الأزهر الشريف شروط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري، ويجب أن يكون الحد الأدنى للعمر 6 سنوات حتى 9 سنوات، ويمكن للأطفال الذين يبلغون من العمر 6 أشهر فقط التقدم في حالة وجود أماكن شاغرة. ويجب مراعاة أية تحديثات في هذا الشأن في بداية كل عام دراسي.

وبالإضافة إلى ذلك، تسمح إدارة الأزهر الشريف بترقية الأطفال الذين درسوا في المستوى الثاني في العام الدراسي 2022-2023 إلى الصف الأول الابتدائي في نفس المعهد بدون الحاجة إلى تقديم طلب إلكتروني، ولكن يجب استيفاء أية مستندات أخرى ضرورية في هذا الشأن.

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بوابة الأزهر الشريف.. لينك تقديم مدارس الأزهر 2023

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