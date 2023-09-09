لينك تقديم كلية الشرطة 2023 عبر موقع وزارة الداخلية من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحط بهذا الأمر.

لينك تقديم كلية الشرطة 2023 عبر موقع وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية قواعد القبول وشروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة، وذلك عقب إعلانها عن قبول دفعة جديدة بـ كلية الشرطة 2023 من طلاب الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها من شهادات، موضحة الأوراق والشروط والخطوات ورابط الالتحاق بـ كلية الشرطة 2023، ذلك عبر صفحتها الرسمية عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

موعد تقديم كلية الشرطة 2023

وبدأت كلية الشرطة في تلقى طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بها من الحاصلين على الثانوية العامة للعام 2023/2024، وكذلك التخصصات التي تمثل احتياجا لدى الوزارة من الكليات المختلفة للعام الدراسي، عن طريق الموقع الخاص بوزارة الداخلية، وذلك بداية الثلاثاء، الأول من أغسطس الماضى 2023، وتم فتح باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة 2023-2024 من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، وكذلك الضباط المتخصصين عبر الرابط الرسمي للالتحاق بكلية الشرطة من الذكور والإناث.

رابط التقديم كلية الشرطة 2023

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بـ كلية الشرطة 2023 التسجيل الإلكتروني أولًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، ويمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بـ كلية الشرطة 2023 الدخول على الرابط التالي والتسجيل:

https://moi.gov.eg/home/organizationssites

رابط تقديم كلية الشرطة 2023

يستطيع الطلاب الراغبين في التقديم لكلية الشرطة لهذا العام التسجيل من خلال الإنترنت، عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت.

https://moi.gov.eg/home/organizationssites

شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2023

فيما يتعلق بالحاصلين على المؤهلات الجامعية تأتي شروط القبول في كلية الشرطة 2023 كالتالي:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن يكون المتقدم من أبوين مصريين الجنسية.

3- أن يكون المتقدم محمود السيرة.

4- أن يكون المتقدم حسن السمعة.

5- ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة، أو موجود على قوائم الإرهابيين.

6- ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

7- أن يكون المتقدم مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

8- ألا يقل طول قامته عن 170 سم.

9- ألا يزيد سنه فى أول أكتوبر القادم عن 22 سنة ميلادية.

10- ضرورة استكمال شروط القبول في كلية الشرطة 2023 اللياقة الصحية والنفسية.

11- أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة.

12- ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية

13- ألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين، ويصرح بالكشف بنظارة.

14- ألا يحصل المتقدم على نسبة أقل من 40% من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية.

15- أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة.