دفتر أحوال وزارة الداخلية|حقيقة انتشار الأوبئة بمركز إصلاح.. وقواعد نيلسون مانديلا للسجناء في أكاديمية الشرطة

شهد دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

ونبرز في هذا التقرير أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

حقيقة انتشار أوبئة بمركز إصلاح وتأهيل

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تناولته بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى، حول انتشار أحد الأوبئة بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون.

وأكد المصدر، عدم وجود أى وباء بأىٍ من مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، وأن جميع النزلاء يتلقون رعاية طبية كاملة.

دورة تدريبية على قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء

عُقدت دورة تدريبية بمقر أكاديمية الشرطة لطلبة وطالبات كلية الشرطة، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 13/8/2023م حتى يوم الأربعاء 16/8/2023م، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات.

وتعرف خلالها الطلبة والطالبات على ما هية قواعد الأمم المتحدة نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء، من خلال دراسة التطور التاريخي لقواعد معاملة السجناء والإلمام بالمبادئ الأساسية المنظمة لتلك القواعد، وتم استعراض بعض تجارب الدول فى آلية التفتيش الداخلية، كما ورد بكتيب تقييم مدى الامتثال لقواعد "نيلسون مانديلا" قائمة لآليات التفتيش الداخلية، وفهم حقوق النزلاء ومعاملتهم وفقا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء.

حملات مكبرة لقطاع الأمن العام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لملاحقة الخارجين عن القانون.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، خلال 24 ساعة، من ضبط 327 قضية مخدرات، و177 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 84189 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

نصاب الشقق في القاهرة

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم.. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

كوكايين في برج العرب

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

مخدرات في الشرقية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، حال تواجده بدائرة المركز، وضبط بحوزته: (بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار - كمية لمخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – دراجة نارية).

كتب بدون ترخيص

نجحت المصنفات في ضبط 10 آلاف نسخة كتاب تعليمى لسنوات ومواد دراسية مختلفة بدون تفويض أو تصريح داخل مكتبة بالقاهرة بالمخالفة للقانون.

حشيش دليفري في الجيزة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة الصف)، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – مركبة "توك توك") بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

ورشة سلاح في البحيرة

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، من ضبط (حداد- مقيم بدائرة قسم شرطة كفرالدوار) لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية "محدثات الصوت" والأسلحة البيضاء كائنة بدائرة قسم شرطة كفرالدوار، وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على (عدد 5 طبنجات معدلة- 2 فرد محلى– عدد من الطلقات- الأدوات المستخدمة فـى عملية التصنيع- مبلغ مالى).

متهم بالتعدي على كلب

عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى بالضرب على "كلب" باستخدام "عصا" وإحداث إصابته بالقاهرة، بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم «3 أشخاص- مقيمون بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لشروع الكلب فى عض أحد الأطفال بالشارع.

تجار عملة في مدينة نصر

نجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بكل دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.