رابط تقديم الخدمة العامة 2023.. وموعد تسجيل الطلب والأوراق اللازمة

زاد البحث عن رابط تقديم الخدمة العامة 2023 عبر المنصات الإلكترونية، وذلك عقب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات والمعاهد المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة سنة من كافة محافظات الجمهورية في العديد من المجالات التي من شأنها سد الاحتياجات التنموية للدولة.

رابط تقديم الخدمة العامة 2023

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قرارا بتكليف الدفعة 101 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لأداء الخدمة العامة من الإناث والذكور الذين تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مرور 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب دور أول للعام الدراسي 2022-2023 حيث يمكن التقديم من خلال هذا الرابط (من هنا).

ويمكن أداء الخدمة العامة في العديد من المجالات التي تهم المواطنين في مختلف المحافظات وهي (برنامج حياة كريمة، الأسر المنتجة، محو الأمية، التأمينات الاجتماعية، رعاية الأيتام والمسنين، الأسر البديلة، خدمات الطفولة، الخدمات التعليمية، أنشطة بنك ناصر الاجتماعي، برنامج وعي، برنامج فرصة، برنامج كفاية 2، برنامج أطفال بلا مأوى).

موعد تسجيل الخدمة العامة 2023

يستطيع خريجي الجامعات والمعاهد العليا الراغبين تسجيل طلبات التكليف للدفعة رقم 101 لأداء الخدمة العامة في كافة محافظات الجمهورية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023 من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا).

ويتم تنفيذ التكليف من بداية شهر أكتوبر المقبل في المجالات المختلفة التي من شأنها سد الاحتياجات التنموية للدولة أو مواجهة المشكلات والظواهر الاجتماعية وتوزيع المكلفين على الجهات الإدارية للدولة مثل (التموين، التأمينات، العدل، البنوك، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء،…). أو سد العجز الوظيفي والارتقاء بمنظومة العمل.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الخدمة العامة 2023

يمكن من خلال رابط تقديم الخدمة العامة 2023 تحميل الأوراق اللازمة لتقديم خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتي تتلخص فيما يلي:-

صورة من البيانات المسجلة على منظومة التسجيل الإلكتروني.

عدد 2 صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية).

عدد 2 صورة من الموقف التجنيد للذكور.

عدد 3 صور شخصية للمتقدم.