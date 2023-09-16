السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط الخدمة العامة 2023 .. الأوراق المطلوبة وتفاصيل أعلنتها وزارة التضامن

الخدمة العامة
الخدمة العامة

يبحث العديد من المواطنين عن رابط الخدمة العامة 2023، حيث يزداد البحث خلال الساعات الماضية عن رابط الخدمة العامة 2023 التابع لوزارة التضامن، فى هذا السياق ترصد “الدستور” جميع التفاصيل عن رابط الخدمة العامة 2023 والمجالات المتاحة وكل ما تريد معرفته عنها.

أعلنت وزارة التضامن من قبل عن تفاصيل الخدمة العامة لعام 2023، موضحة أن الخدمة العامة للإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول عام 2023، والذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مرور 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2023 بالاضافة إلى أنه على المكلفين المذكورين أعلاه، ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم إلا أنهم تخلفوا عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة، التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم.

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رابط الخدمة العامة 2023 .. الأوراق المطلوبة وتفاصيل أعلنتها وزارة التضامن

 

ويمكنك تسجيل فى الخدمة العامة 2023 من خلال الرابط التالى https://www.moss.gov.eg/Sites/MOSA/ar-eg/Pages/sector-service-detail.aspx?sid=16

 

وأعلنت وزارة التضامن عن المجالات المتاحة فى الخدمة العامة والتى يبحث عنها المواطنون وهى كالتالى: 

- «حياة كريمة».

 

- الأسر المنتجة.

 

- محو الأمية.

 

- التأمينات الاجتماعية.

 

- رعاية الأيتام والمسنين.

 

- الأسر البديلة.

 

- خدمات الطفولة.

 

- الخدمات التعليمية.

 

- أنشطة بنك ناصر الاجتماعي.

 

- برامج «وعي، فرصة، 2 كفاية، أطفال بلا مأوى».

 

 

الأوراق المطلوبة فى الخدمة العامة 2023

 

- صورة البيانات المسجلة على منظومة التسجيل الإلكتروني.

 

- 2 صورة من المؤهل الدراسي.

 

- 2 صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية).

 

- 2 صورة من الموقف التجنيد للذكور.

 

- 3 صور شخصية.

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