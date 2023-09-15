اجتماعات وقرارات.. حصاد أنشطة «التضامن» خلال الأسبوع

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي استعرضت من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 8 سبتمبر إلى 14 سبتمبر.

الجمعة 8 سبتمبر:

- صندوق عطاء للاستثمار الخيرى يطلق حملة "مكاننا في كل حتة" على وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة وآليات التعامل الصحيح معهم.

- حملة وزارة التضامن الاجتماعى "علشان ولادكم.. احسبوها صح" تكثف من نشاطها بالمحافظات وتستهدف نشر التوعية بعدد من القضايا الاجتماعية الهامة مثل الحد من الزيادة السكنية، ومناهضة ختان الإناث، وزواج القاصرات، وعمل الأطفال، والتربية الإيجابية.

- برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية ينتهي من تدريب 750 مكلفة خدمة عامة، و652 من المخطوبين، وينفذ 140 تدريبا نوعيا للشباب بمشاركة ذوي الإعاقة وأبناء مصر.

السبت 9 سبتمبر:

- تنفيذ مبادرة "قرية بلا إدمان" في 750 قرية من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بمشاركة 5000 متطوع، لتوعية الأطفال والشباب من خطر التعاطي والإدمان.

- برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية ينفذ برامج اعداد مدربين حول "التربية الإيجابية" لهيئة تدريس كليات الخدمة الاجتماعية بجامعتى حلوان وبنها، وينتهي من تدريب 250 مدربا لمقدمى الخدمة بمراكز التاهيل.

الأحد 10 سبتمبر:

- “القباج” تلتقي بالسيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث أوجه التعاون في قطاع المشروعات متناهية الصغر، وفي تهيئة مناخ داعم لتنشيط ودعم التراث الحرفي.

- التضامن الاجتماعي تنتهي من تسليم 220 وحدة سكنية لأبناء مصر بعد تخرجهم من مرحلة الرعاية اللاحقة، مع تأثيثها وفرشها، وتتابع أوضاعهم بعد التخرج لحين لاستقلالهم ودمجهم بالكامل في المجتمع.

- وزارة التضامن الاجتماعي، تستقبل الإعلامي عصام يوسف، للتنسيق بشأن نسخة برنامج "العباقرة" للقادرين باختلاف، ويتفقا على استكمال جهود التوعية بشأن حقوقهم والوفاء بخدماتهم المتكاملة.

- القباج تلتقي، عبر الفيديو كونفرانس، بالسفير أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، لمناقشة مستجدات ملفات حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والمدنية.

الإثنين 11 سبتمبر:

- توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي والهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير وإتاحة مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، وتبادل البيانات الخاصة بهم، والتوسع في التثقيف الانتخابي للمجتمعات المحلية.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل السيد كيم بوينج، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، بهدف الترحيب به ومناقشة تعزيز التعاون في مجال حماية العمالة غير المنتظمة ومد التغطية التأمينية للعمالة المصرية بكوريا الجنوبية.

- بداية التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة "نوفارتس" لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والوفاء بنسبة 5% في فرص التشغيل والتوسع في حملات التدريب لتأهيلهم لسوق العمل.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتصرح بالانتهاء من الكشف على 150 ألف موظف في 29 وزارة وجهة حكومية بجميع المحافظات، مع التركيز على المرافق الحيوية والخدمية، وبلغت نسبة الحالات الإيجابية 0.5%.

الثلاثاء 12 سبتمبر:

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل رئيس منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية السيد "يوسوكى جين" رئيس مكتب المنظمة فى مصر والوفد المرافق من وزارة التخطيط والمتابعة والتنمية الاقتصادية، بهدف مراجعة نتائح تقرير الأداء الاقتصادي المصري وأثره على برامج التشغيل وبرامج الدعم.

- وتشارك جمعية رعاية أطفال السجينات في فعالية ختام برنامج "مشوار الأمل" المنفذ بالتعاون مع مؤسسة دروسوس، وتؤكد أن الوزارة تحرص على رعاية السجينات وأطفالهن، وتأهيلهن نفسياً واجتماعياً واقتصادياً حتى دمجهم بالمجتمع.

- التضامن الاجتماعي تخطط للاحتفال بيوم المسنين العربي والدولي، والتحضير لعدد من الفعاليات والمزايا لكبار السن أثناء شهر أكتوبر 2023.

- المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، تحت مظلة الوزارة، تنفذ مشروعات متناهية الصغر بإجمالي 135 مليون جنيه، وتتوسع في دعمها للأسر الأولى بالرعاية لتشمل اجمالى 13,230 اسرة، إضافة الى توزيع الشنط المدرسية، وسداد المصروفات الدراسية لغير القادرين.

الأربعاء 13 سبتمبر:

- بحضور رئيس الجمهورية، “القباج” تشهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية المقدمة إلى الأشقاء بدولة ليبيا بدعم مكثف من القوات المسلحة ومؤسسات الدولة المصرية.

- تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي من المواطنين المصريين جراء إعصار ليبيا، و25 ألف جنيه لكل مصاب وتحمل المصروفات الدراسية لابناء الضحايا ودعم غذائى شهرى لحين استقرارهم اقتصادياً واجتماعياً.

- تزامنا مع اليوم العالمى لمحو الامية، التضامن الاجتماعى تعلن عن محو أمية أكثر من مليون شابة وسيدة معظمهن من أسر تكافل وكرامة، كما تعلن ختام مشروع قرية متعلمه الذي تم اطلاقه في 2021 بهدف تكافؤ الفرص التعليمية.

- التضامن الاجتماعي تشهد ختام مشروع "النهج التصالحي لعدالة الأطفال"، بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتنمية ومنظمة يونيسف، والذي يهدف إلى طرح تدابير بديلة لإحتجاز الأطفال في تماس مع القانون، وإعادة دمجهم في المجتمع.

الخميس 14 سبتمبر:

- في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعى و المنظمة الأفريقية الأسيوية للتنمية الريفية، زيارة لوفد وزارة التضامن الاجتماعى لدولة ماليزيا في اطار التعرف على التجربة الماليزية في مجالات التنمية ودعم المرأة والقروض متناهية الصغر.

- مديريات التضامن الاجتماعي تشهد نشاطًا مكثفًا لتوزيع صكوك اللحوم والمساعدات الغذائية على الفئات الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

- في إطار التوسع في خدمات الطفولة المبكرة، وزارة التضامن الاجتماعي تستكمل تدريب 600 مشرفة حضانة بمحافظة البحيرة لرفع المهارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأطفال الحضانات.



الجمعة 15 سبتمبر:

- في إطار حملة "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة، وبالشراكة مع مؤسسة صناع الحياة، تدريب 250 قيادة شبابية بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، لإدارة 15 ألف متطوع مساهمين في الوصول وتسجيل ذوي الإعاقة في 15 محافظة على مستوى الجمهورية.