فتح باب طلبات الخدمة العامة للعمل برياض الأطفال وتحفيظ القرآن بالمعاهد في كفر الشيخ

تعلن إدارتي رياض الأطفال، وشئون القرآن الكريم بمنطقة كفرالشيخ الأزهرية عن احتياجهما لعدد من المتقدمات بالخدمة العامة من أجل سد العجز بقاعات رياض الأطفال، وتحفيظ القرآن الكريم بمعاهد المنطقة، وذلك تحت رعاية ومتابعة الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

شروط التقدم لإدارة رياض الأطفال

وتُكمّن شروط إدارة رياض الأطفال في أن تكون معلمات الخدمة العامة المتقدمات لها من خريجات تخصصات: (رياض أطفال -تربية طفولة- دراسات انسانية قسم طفولة- آداب علم نفس) أو أحد التخصصات المناسبة التي تكون مرحلة رياض الأطفال في حاجة إليها لتأدية الخدمة العامة للمعاهد التابعة للمنطقة بجميع الإدارات التعليمية الأزهرية.

شروط التقديم لعمل وظيفة معلم قرأن كريم

كما أعلنت إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة عن بدء تلقي طلبات الخدمة العامة للعمل بوظيفة "معلمة قرآن كريم" لسد العجز بمعاهد أربع إدارات فقط وهي: الحامول، والرياض، وبيلا، وبلطيم التعليمية الأزهرية، وذلك ممن يحملن مؤهل عال من جامعة الأزهر (تخصص شرعي أو عربي).

العمل نظير مكافأة شهرية قدرها 700 جنيه

ويكون هذا العمل بمكافأة شهرية قدرها 700 جنيها فقط، بداية من 1 أكتوبر 2023 إلى نهاية شهر مايو 2024 م لمدة ثمانية أشهر فقط لا غير، وباقي مدة الخدمة العامة يتم تأديتها داخل المعاهد الأزهرية بدون أجر حتى انتهاء مدة الخدمة العامة.

فعلى الراغبات فى التقديم التوجه إلى مديرية التضامن الاجتماعي والحصول على خطاب موجه إلى إدارة رياض الأطفال أو شئون القرآن الكريم بمنطقة الأزهرية بكفرالشيخ، كل حسب تخصصهن، وذلك للانتهاء من إجراءات تسلم العمل، علماً بأنه لا يتم التعامل مع المنطقة الأزهرية وإداراتها مباشرةً، دون حصول المتقدمة أولاً على خطاب موجه للمنطقة، من قبل الشئون الاجتماعية التابعة لها المتقدمة من الخدمة العامة.