منطقة كفر الشيخ الأزهرية تواصل فعاليات المشروع القرآنى الصيفى

واصلت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، فعاليات المشروع القرآني الصيفي لطلاب المعاهد الأزهرية وخارجها، ومكاتب التحفيظ الأهلية، والذي تنظمه وتشرف عليه إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة.

من جانبه، فقد أكد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، حرصه على متابعة إقامة فعاليات المشروع القرآني الصيفي بالمعاهد الابتدائية، ومتابعة تطبيقه بمكاتب التحفيظ الخارجية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف.

وأوضح الشيخ أحمد رمضان، مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة، أنه تم اختيار عشرة مكاتب تحفيظ أهلية على مستوى المنطقة لتنفيذ مبادرة تخريج "عشرة آلاف حافظ"، بواقع مركز تحفيظ بكل إدارة تعليمية لتنفيذ تلك الفعالية.

كما أشار إلى أنه تم اختیار ١٨ معهداً أزهرياً لتنفيذ المحورين الثاني والثالث من المشروع لطلاب المعاهد الأزهرية، وهما محور "احفظ مقررك"، بنظام الثلاثة أيام أسبوعيًّا، ومحور "المقرأة الأزهرية القرآنية"، بنظام اليومين أسبوعياً.

ويأتي ذلك تحت إشراف مباشر من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وبمتابعة موجهو شئون القرآن الكريم بالمنطقة والإدارات التعليمية.