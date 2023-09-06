الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، شعلة أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، والذي تنظمه جامعة حلوان في سبتمبر المقبل وذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. 
وحضر مراسم تسليم الشعلة الدكتور محمد عبد العال ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، إلى أن جامعة كفر الشيخ شرُفت بتنظيم أسبوع شباب الجامعات المصرية الثاني عشر فى عام 2019، موضحاً أن الهدف من انتقال شعلة الأسبوع هو تحفيز الطلاب على المشاركة، وخلق أجواء احتفالية داخل الجامعات، والترويج له وزيادة الوعي به والتحفيز على المشاركة فيه وخلق أجواء من الاحتفال والفرح.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية الحدث حيث يعتبر مناسبة قومية يلتقي فيها الشباب المتميز من الجامعات المصرية، للتنافس الشريف فى العديد من الانشطة الرياضية، والعلمية، والاجتماعية، والثقافية والجوالة، مشيدا بحجم الانجازات التى تشهدها الدولة المصرية فى قطاع الرياضة ودعم انشطة الشباب ، وإنطلاق العديد من الفعاليات فى إطار إستثمار طاقات الشباب ودعم نجاحهم بمختلف الأنشطة.

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ومن جهته؛ أوضح الدكتور محمد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة حلوان تستضيف فعاليات أسبوع شباب الجامعات في نسخته الثالثة عشرة في الفترة من 8 وحتى 14 سبتمبر المقبل، ويتضمن مهرجان إنتقال الشعلة عددا من الفعاليات والأنشطة بما في ذلك عرض شعلة الأسبوع في مختلف الجامعات التي استضافت الأسبوع من قبل، واستقبال شعلة أسبوع شباب الجامعات مع اظهار كل جامعة الهوية الخاصة بها.


جدير بالذكر أن «الشعلة» تنتقل في ثلاثة مسارات بالجامعات المصرية يبدأ من جامعة أسيوط انتقالًا لجامعة المنيا، ثم من جامعة الزقازيق ثم جامعة قناه السويس إلى جامعة القاهرة، ثم من جامعة المنوفية إلى جامعة المنصورة ثم إلى جامعة كفر الشيخ ومنها إلى جامعة حلوان.

جامعة المنصورة جامعة حلوان جامعة كفر الشيخ شباب الجامعات أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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