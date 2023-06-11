منطقة كفر الشيخ الأزهرية: نسبة نجاح الشهادة الابتدائية 83% والإعدادية 84%

أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر في اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2022م/2023.

وأكد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أن نسبة النجاح بالشهادة الابتدائية 83٪، ونسبة النجاح بالشهادة الإعدادية 84٪، مقدمًا التهنئة للناجحين، مشيرًا إلى أنه تقدم لأداء الامتحان بالشهادة الإعدادية 7944 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحان 7924 طالبًا وطالبة، نجح منهم 6678 طالبًا وطالبة، من لهم دور ثان 1246 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 84%.

وقال "الشهاوي"، إنه سيتم تكريم أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية، خلال الأيام المقبلة، موجهًا التحية للطلاب وأسرهم، لتفوقهم، متمنيًا مزيد من التفوق لهم في المراحل التعليمية المقبلة.