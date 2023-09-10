الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط موقع تقديم الخدمة العامة 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة

الخدمة العامة
الخدمة العامة

يؤدى الشباب الخدمة العامة 2023 بعد التخرج من الجامعة لمدة عام واحد في أحد المجالات التي تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة، ويخصص موقع وزارة التضامن الاجتماعي رابط تقديم الخدمة العامة 2023 كما يحدد  الأوراق المطلوبة

موقع تقديم الخدمة العامة 2023

تخصص وزارة التضامن الاجتماعي رابط تقديم الخدمة العامة 2023 للطلاب الذين انتهوا من مراحل التعليم الجامعى بعد حصولهم على شهادة التخرج، وصدور قرار من وزير التضامن الاجتماعى بتكليف دفعته، وحصول شباب الخريجين من الذكور على الإعفاء النهائى من الخدمة العسكرية.

ويستطيع الطلاب الراغبون في تقديم الخدمة العامة 2023 الضغط على الرابط التالي https://freshgraduate.moss.gov.eg

واستكمال كافة البيانات المطلوبة وهي كالتالي: 

 

موقع تقديم الخدمة العامة

رابط تقديم الخدمة العامة 2023 والمستندات المطلوبة للتقديم

التضامن تصدر قرارًا بتكليف الدفعة 101 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لأداء الخدمة العامة

الاوراق المطلوبة لتسجيل الخدمة ​العامة 

 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة العامة ، وهي صورة من البيانات التى يقوم المكلف بتسجيله على منظومة التسجيل الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى " نموذج تسجيل مكلف"، صورة الرقم القومى (2 صورة)، صورة المؤهل الدراسى (2 صورة)، صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور  (2 صورة)، عدد 3 صور شخصية، يستوفى الخريج نموذج ( 1خ ع ) محدداً المجال الذى يرغب فى الإلتحاق به،  يتم توزيعه علي وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة،  يمنح المكلف بعد انتهائه من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد إتمام أدائه لمدة التكليف بالخدمة العامة وتعتبر مسوغ أساسى من مسوغات التعيين . 

وتصدر وزارة التضامن الاجتماعي قرار تكليف الخدمة العامة مرتين سنوياً لخريجى الدور الأول والثانى، ويتم الإعلان عن قرار التكليف بالجريدة الرسمية والصحف القومية وعلى جميع مديريات الشئون الإجتماعية والتى تقوم باستقبال الخريجين بمكاتب الخدمة العامة الواقعة بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومى.

وتحدد وزارة التضامن الاجتماعي أولويات مجالات عمل المكلفين طبقاً لاحتياجات الدولة من المشروعات القومية وكذلك الفترة المسموح بها للتسجيل (خريجى الدور الأول خلال شهر سبتمبر من نفس عام التخرج ، خريجى الدور الثانى خلال شهر فبراير).

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بعد إتاحة وزارة التضامن الاجتماعي له.. كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة؟

الخدمة العامة وزارة التضامن الاجتماعي موقع تقديم الخدمة العامة 2023 الاوراق المطلوبة لتسجيل الخدمة ​العامة نموذج تسجيل مكلف

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