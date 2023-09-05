رابط تقديم الخدمة العامة 2023 والمستندات المطلوبة للتقديم

من الموضوعات المهمة البحث عن رابط تقديم الخدمة العامة ٢٠٢٣ وهو الواجب الوطني الذي يؤديه الشباب من الجنسين خريجي الجامعات والمعاهد العليا خاصة من الإناث والذكور من يزيدون على حاجة القوا​ت المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية.

رابط تقديم الخدمة العامة 2023

في هذا التقرير نعرض رابط تقديم الخدمة العامة 2023 وخطوات التقديم من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

يمكن التقديم في الخدمة العامة 2023 من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

https://freshgraduate.moss.gov.eg

بعد فتح الرابط تظهر صفحة تطلب تسجيل الدخول أو عمل طلب جديد

في حالة اختيار طلب جديد

يتم تسجيل البيانات التالية الإسم الثاني رباعي - الرقم القومي (وتاريخ الإنتهاء للبطاقة)

موقف التجنيد

التليفون - البريد الإلكتروني

المحافظة - قسم/مركز - حي/شياخة -العنوان

الأمراض – الإعاقة

الدرجة العلمية - المؤهل - الجامعة - التخصص - سنة التخرج - الدور

اللغات - دورات كمبيوتر

وضع اسم المستخدم وكلمة السر

الضغط على ارسال لتسجيل الطلب

تعريف الخدمة العامة 2023

الخدمة العامة هي واجب وطني يؤديه الشباب خريجي الجامعات والمعاهد العليا لمدة عام في أحد المجالات ذات الطابع القومي والتي تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة مثل (محو الأمية – تنظيم الأسرة – مبادراة الوزارة " حياة كريمة – برنامج وعى – برنامج فرصة - تنمية المجتمعات – الأسر المنتجة – خدمات تعليمية – خدمات طفولة وغيرها من المجالات.

ويكون الهدف من العمل في هذه المجالات هو مواجهة المشكلات والظواهر الإجتماعية، ويتم توزيع المكلفين على الجهات الادارية للدولة والجهات الشريكة ( التموين – التأمينات – العدل – البنوك – الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ) لسد العجز الوظيفي به والارتقاء بمنظومة العمل.

شروط التقديم في الخدمة العامة 2023

الانتهاء من مراحل التعليم الجامعي والحصول على شهادة التخرج.

صدور قرار من وزير التضامن الاجتماعى بتكليف دفعته.

حصول شباب الخريجين من الذكور على الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

إجراءات الحصول على الخدمة العامة 2023

يصدر قرار التكليف من وزير التضامن الاجتماعى مرتين سنوياً لخريجى الدور الأول والثاني ويحدد به أولويات مجالات عمل المكلفين طبقاً لاحتياجات الدولة من المشروعات القومية وكذلك الفترة المسموح بها للتسجيل خريجي الدور الأول خلال شهر سبتمبر من نفس عام التخرج، خريجي الدور الثاني خلال شهر فبراير

الاوراق المطلوبة للتقديم في الخدمة العامة 2023

صورة من البيانات الذي يقوم المكلف بتسجيله على منظومة التسجيل الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى " نموذج تسجيل مكلف".

صورة الرقم القومى وصورتين منها

صورة المؤهل الدراسي وصورتين منها

صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور وصورتين منها

عدد 3 صور شخصية.

يستوفى الخريج نموذج ( 1خ ع ) محدداً المجال الذى يرغب فى الإلتحاق به .

يتم توزيعه على وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة.

يمنح المكلف بعد انتهائه من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد إتمام أدائه لمدة التكليف بالخدمة العامة وتعتبر مسوغ أساسى من مسوغات التعيين.​