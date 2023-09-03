اليوم.. بدء تسجيل المكلفين بالخدمة العامة

يبدأ المكلفون بـ الخدمة العامة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، اليوم الأحد، التسجيل وفقا لقرار نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكدت وزيرة التضامن أن تكليف الدفعة "101" يبدأ من أكتوبر المقبل ولمدة عام، موضحة أن التكليف يشمل خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2023، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2023.

وأضافت وزيرة التضامن أنه على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم إلا أنهم تخلفوا عن أداء الخدمة العامة فى مواعيدها المقررة، التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم، وذلك اعتبارًا من اليوم.

أما عن مجالات التكليف أشارت الوزارة إلى أنها:-

الصبغة التنموية، وتتضمن دفعة الجهاز الإداري للدولة وعددا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرامج وعي ولا أمية مع تكافل وكرامة وفرصة والمشروطية الصحية و2 كفاية وأطفال بلا مأوى، بالإضافة إلى الأسر المنتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية، وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين والأسر البديلة وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية وأنشطة بنك ناصر الاجتماعي، والمجالات الأخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة.

الشروط

الانتهاء من مراحل التعليم الجامعى والحصول على شهادة التخرج.

صدور قرار من وزير التضامن الاجتماعى بتكليف دفعته.

المستندات

- صورة من البيان الذى يقوم المكلف بتسجيله على منظومة التسجيل الإلكترونى لوزارة التضامن الاجتماعى "نموذج تسجيل مكلف".

-صورة الرقم القومى (2 صورة).

-صورة المؤهل الدراسى (2 صورة).

-صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكــور (2 صورة).

- 3 صور شخصية.

-يستوفى الخريج نموذج ( 1خ ع ) محدداً المجال الذى يرغب فى الالتحاق به.