الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. بدء تسجيل المكلفين بالخدمة العامة

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

يبدأ المكلفون بـ الخدمة العامة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، اليوم الأحد، التسجيل وفقا لقرار نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. 

وأكدت وزيرة التضامن أن تكليف الدفعة "101" يبدأ من أكتوبر المقبل ولمدة عام، موضحة أن التكليف يشمل خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2023، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2023.

وأضافت وزيرة التضامن أنه على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم إلا أنهم تخلفوا عن أداء الخدمة العامة فى مواعيدها المقررة، التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم، وذلك اعتبارًا من اليوم.

أما عن مجالات التكليف أشارت الوزارة إلى أنها:-

الصبغة التنموية، وتتضمن دفعة الجهاز الإداري للدولة وعددا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرامج وعي ولا أمية مع تكافل وكرامة وفرصة والمشروطية الصحية و2 كفاية وأطفال بلا مأوى، بالإضافة إلى الأسر المنتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية، وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين والأسر البديلة وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية وأنشطة بنك ناصر الاجتماعي، والمجالات الأخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة.

الشروط

الانتهاء من مراحل التعليم الجامعى والحصول على شهادة التخرج.

صدور قرار من وزير التضامن الاجتماعى بتكليف دفعته.

 

المستندات

- صورة من البيان الذى يقوم المكلف بتسجيله على منظومة التسجيل الإلكترونى لوزارة التضامن الاجتماعى "نموذج تسجيل مكلف".

-صورة الرقم القومى (2 صورة). 

-صورة المؤهل الدراسى (2 صورة).

-صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكــور  (2 صورة). 

- 3 صور شخصية.

-يستوفى الخريج نموذج ( 1خ ع ) محدداً المجال الذى يرغب فى الالتحاق به.

 

 

الجامعات المعاهد العليا نيفين القباج الخدمة العامة التضامن الاجتماعي

الأكثر قراءة

قطعت شرايينها.. التحقيق فى قتل سيدة بناتها خنقًا فى الشرقية

حوادث فى الجيزة.. حفلة تعذيب لسيدة وإصابة 5 بتصادم

كواليس اللحظات الأخيرة في صفقة يترقبها العالم.. موقف صلاح يحسمها

برقم الجلوس.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أسيوط تشارك في البرنامج التدريبي لتقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

محافظ الفيوم يتابع آليات إعادة التوازن البيئي والحياة المائية لبحيرة قارون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)