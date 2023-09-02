التضامن: مبادرة "العمر الذهبي" تستهدف الدمج المجتمعي لكبار السن

كشف محمود شعبان، مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن، تفاصيل مبادرة "العمر الذهبي" لكبار السن.

وأشاد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "نون القمة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، بجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في مجال كبار السن تحديداً والذي نصت عليه المادة 83 من الدستور المصري، موضحاً أنه تم تدشين المرحلة الثانية من مبادرة "العمر الذهبي" لكبار السن من الدقهلية.

وأضاف أن وزيرة التضامن دائمًا ما توجه بتوفير حياة كريمة لكبار السن ردًا للحميل على ما قدموه طوال حياتهم، والعطاء الذي قدمه للمجتمع المصري بشكل عام.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي للمبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الدمج المجتمعي لكبار السن، للتعريف بأهمية كبار السن لأنها من أفضل المراحل التي يمر بها الإنسان، حتي يتمتع باستقرار نفسي واجتماعي ويكون لديه قدرة على العطاء.