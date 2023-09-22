الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

متاح.. رابط نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 وموعد إعلانها

تنسيق
تنسيق

بالتزامن مع انتهاء اللجنة العليا لتنسيق الجامعات الحكومية، شغل بال الطلاب معرفة رابط نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 وموعد إعلانها، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي، الممثلة في مكتب تنسيق الجامعات الحكومية، عن إتاحة رابط نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة لعام 2023 العربية والأجنبية.

رابط نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 وموعد اعلانها

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 والرابط.

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي بمصر والبحث العلمي، طبقا لتقرير صادر عنها، أنه يتاح للطلبة عبر كتابة رقم الجلوس والرقم السري، من خلال رابط نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة في 2023، القيام بالدخول للاطلاع على نتائج الترشيح، موضحة أن تكون مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلبة الشهادات المعادلة العربية والشهادات الأجنبية ستبدأ من يوم السبت المقبل ولمدة حوالي 3 أيام طبقا للقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات.

موعد نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023

وأوضحت مصادر مسئولة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي أنه سوف يتم إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة 2023 العربية والأجنبية لكافة الطلاب المصريين في الأيام القليلة المقبلة، منوها إلى أنه يكون من المتوقع الإعلان عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 وذلك بحد أقصى منتصف الأسبوع المقبل.

رابط نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 

وأوضحت المصادر أنه سوف يتم إتاحة نتيجة التنسيق للشهادات المعادلة 2023 للطلبة من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق، ويتاح للطلاب الحصول علي نتائج تنسيق الشهادات المعادلة 2023 عقب إعلانها عبر الضغط على الرابط التالى: من هنا.

وأشارت المصادر إلى أن  يكون العمل في مختلف القطاعات في التنسيق سيتم على قدم وساق للانتهاء من كافة تجهيز نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 والقيام بإعلانها للطلاب خلال أسرع وأقرب وقت.

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خطوات الحصول علي نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023

  1. يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
  2. يقوم الطالب باختيار أيقونة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.
  3. يقوم الطالب بكتابة رقم الدخول.
  4. يقوم الطالب بإدخال الرقم السري.
  5. تظهر للطالب نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023.
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