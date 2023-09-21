الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم العالى" تعلن نتائج تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج قبولالطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية المعادلة "العربية والأجنبية" وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وشهادة النيل الدولية لعام 2023.

txt

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023.. وكيفية الحصول على النتيجة من موقع التنسيق

txt

رابط وموعد ظهور نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 وأبرز المؤشرات

مواعيد تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعام 

وبدأ مكتب التنسيق في صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وتلقى رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت خلال الفترة الماضية، وبالتزامن مع ذلك تقدم الطلاب الحاصلين علي  شهادة النيل الدولية وكذا طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا برغباتهم وقد انتهي مكتب تنسيق القبول بالجامعات من ترشيح جميع هؤلاء الطلاب وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة لكل شهادة وقواعد التوزيع الجغرافي وسوف تكون النتائج متاحة أمام الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg 

مرحلة تقليل الاغتراب

وأضافت الوزارة، أنه تيسيرا على الطلاب، سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام هؤلاء الطلاب بالتقدم  لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 23-9-2023 حتى يوم الإثنين 25-9-2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي:-

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها. 

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب علي أساس مجموع درجات الطالب في الشهادة الحاصل عليها والمواد المؤهلة للقبول بالكلية أو المعهد. 

ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.          

الشهادات المعادلة رابط نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 خدمات موقع التنسيق الإلكتروني الشهادات المعادلة العربية والأجنبية تنسيق الشهادات المعادلة العربية

مواد متعلقة

"التعليم العالي" تتعاون مع "مايكروسوفت" لتطوير مهارات طلاب الجامعات

وفد طلابي من جامعة الأقصر يشارك في تنظيم حفل خريجي التعليم العالي

الأكثر قراءة

"قرصة ودن".. تفاصيل جلسة كولر مع مروان عطية قبل مواجهة سان جورج

الأهلى يهزم إجنايت الأمريكى ويقترب من نهائى بطولة العالم لكرة السلة

في ذكرى ميلاد الفنان مرسي خليل.. حقيقة عدم رؤيته للكعبة

"المصرى الديمقراطى" يوافق على ترشح فريد زهران للانتخابات الرئاسية

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023.. متى نبدأ تغيير الساعة؟

مجلس أمناء الحوار الوطنى يعلق أعماله مؤقتًا لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟