نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023.. وكيفية الحصول على النتيجة من موقع التنسيق

يبحث العديد من طلاب الشهادات المعادلة عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023، حيث كثر البحث خلال الساعات الماضية عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023، وترصد الدستور جميع التفاصيل عنها حسبما أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى برئاسة الدكتور أيمن عاشور.

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023

للحصول على نتيجة الشهادات المعادلة لعام 2023 يمكنك البحث على جوجل بكلمة نتيجة الشهادات المعادلة ليظهر لك الموقع الرسمى للتنسيق التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والرابط هو

https://tansik.digital.gov.eg/application/

خطوات الحصول على نتيجة الشهادات المعادلة 2023

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

_بعدها اختر أيقونة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

_ثم كتابة رقم الدخول

_بعدها إدخال الرقم السري.

_تظهر لك نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023.

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وحسبما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بدأوا تسجيل رغباتهم من خلال المكتب الرئيسي أو فرعيه من أجل تسليم الشهادات الأصلية بالإضافة إلى نسخة من البيانات الأساسية وكشف المواد والدرجات الخاصة بكل مادة، وبيان الرغبات، أو يمكنك فعل هذا من خلال الموقع الرسمى للتنسيق التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

كما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه يتم تسجيل الرغبات من خلال الدخول على موقع التنسيق باستخدام الرابط المذكور لتسجيل بياناته الاساسية ونوع الشهادة ورقم الموبايل الخاص به، مشيرة إلى أنه يتم بعدها يتم إرسال رسالة من رقم الدخول والرقم السري على رقم التليفون الذي قام الطالب بتسجيله على موقع التنسيق الإلكتروني.

ويبدأ العام الدراسي الجامعي فى الجامعات يوم 30 سبتمبر الجارى بالتزامن مع بدء العام الدراسي فى المدارس أيضًا.