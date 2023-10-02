موعد زيادة معاشات المحامين إلى 4 آلاف جنيه

كشف عبد الحليم علام، نقيب المحامين، عن التجهيز لدعوة الجمعية العمومية للمحامين بنهاية شهر أكتوبر الجاري، لإقرار زيادة المعاشات بحد أدنى 2000 جنيه، وأقصى كمرحلة أولى 4000 جنيه.

وأكد "علام"، في بيان، اليوم الإثنين، أن الجمعية العمومية سوف تتم بإشراف قضائي كامل.

استخراج كارنيه العضوية والبطاقة العلاجية من النقابات الفرعية

وأشار إلى أن النقابة كانت بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسي طوال العشرين عاما الماضية، وتدار بمركزية مقيتة لذلك عملنا على تحليلها وتفعيل نهج اللامركزية التي كان أول ثمارها هو استخراج المحامي للكارنيه وبطاقته العلاجية وكال الشهادات من نقابته الفرعية.

وتابع: عملنا على تطوير مشروع العلاج وزيادة نسب مساهمة النقابة في المشروع لمواجهة الارتفاع المتزايد في الأسعار دون تكبد المحامي أي زيادة في سعر الاشتراكات، حيث تم زيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه، ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 الآف إلى 10 الآف، وقد بلغت مصروفات العلاج في الستة أشهر الأولى من العام الجاري 650 مليون جنيه، بعد أن كانت 400 مليون سنويا في الأعوام السابقة.

توفير مليون و800 ألف جنيه بنقل محاضرات معهد المحاماة

وسبق أن قال "علام": "استلمنا النقابة في نهاية سبتمبر 2022 وحساباتها بها مليار و2 مليون وفي نهاية شهر يونيو الماضي أصبحت الحسابات بها مليار و272 مليون، بزيادة قدرها 270 مليون جنيه، بعد تطبيق خطة لترشيد النفقات، فبلغت قيمة المشتريات الشهرية للنقابة حتى سبتمبر الماضي 19 مليون جنيه شهريا، وانخفضت فور تولينا النقابة إلى 4 ملايين في أكتوبر، و2 مليون في نوفمبر، ومليون واحد في ديسمبر من العام نفسه".

وتابع: استطعنا توفير ما يقارب من مليون و800 ألف جنيه بنقل محاضرات معهد المحاماة، وجلسات حلف اليمين لقاعات نادي المحامين النهري بالمعادي، حيث كان يتم دفعها كإيجار لقاعة اتحاد العمال، كما تم توفير ما يقارب 6 ملايين جنيه من المصايف بعد أن كان يصرف عليها بالملايين سنويا دون أدنى استفادة منها.