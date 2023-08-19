السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عبد الحليم علام يتفقد مبنى نقابة المحامين بالإسماعيلية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ جولة تفقدية لمقر نقابة المحامين الفرعية بالإسماعيلية، ووضع حجر الأساس لاستكمال المبنى الجديد الخاص بالنقابة الفرعية،  بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وإبراهيم عبدالرحيم، نقيب محامي الإسماعيلية، وأعضاء المجلس الفرعي، ولفيف من المحامين والمحاميات.

وبعد الانتهاء من الجولة التفقدية ووضع حجر الأساس، استمع نقيب المحامين لشكاوى المحامين المتواجدين، ووعدهم بالعمل على حلها، مؤكدًا أن نقابة المحامين تشهد عصر جديد على جميع المستويات.

وأشاد المحامين المتواجدين في الجولة التفقدية،  بالطفرة التي تشهدها نقابة المحامين على مستوى الخدمات والإنشاءات والإدارة، وذلك منذ تولي النقيب عبدالحليم علام زمام الأمور في نقابة المحامين.

وكرم النقيب إبراهيم عبدالرحيم، نقيب محامي الإسماعيلية، النقيب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بإهدائه درع نقابة المحامين بالإسماعيلية، نظرًا لمجهوداته المبذولة في خدمة المحامين.

نقيب المحامين نقابة محامي الإسماعيلية حجر أساس المبنى الجديد اتحاد المحامين العرب

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