الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب المحامين يجري جولة تفقدية لمبنى نقابة محامي السويس| صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لمبنى نقابة محامي السويس، على هامش الاحتفالية التي تقيمها النقابة الفرعية لتكريم المتفوقين من أبناء السادة المحامين، والحاصلين على الدكتوراه والماجستير من المحامين.

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رافق نقيب المحامين عبدالحليم علام، خلال الجولة التفقدية، النقيب الفرعي أشرف فاروق، وأعضاء المجلس الفرعي، وعدد من النقباء الفرعيين، ولفيف من السادة المحامين، والمحاميات، واستمع خلالها لشكاوى ومطالب السادة المحامين، ووعد ببذل كافة الجهود لتذليل كافة المصاعب للتيسير على المحامين.

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وعقب انتهاء الجولة التفقدية، وجه عبدالحليم علام، الإدارة الهندسية بالنقابة العامة، بإعداد تقرير شامل يتضمن الطلبات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة مبنى نقابة محامي السويس.

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ويولي عبدالحليم علام، اهتمامًا خاصَا بملف مقرات وأندية النقابات الفرعية، وعمل منذ توليه منصب النقيب العام على إنشاء إدارة هندسية متخصصة بالنقابة العامة مهمتها الإشراف على منشآت النقابة وإدارتها وصيانتها.

وجددت النقابة العامة للمحامين في عهد عبدالحليم علام، العديد من مقرات الأندية والمقرات الخاصة بالنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

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