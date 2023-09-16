"المحامين" تكشف موعد زيادة معاشات الأعضاء إلى 4 آلاف جنيه

أعلن عبدالحليم علام نقيب المحامين، عن التجهيز لدعوة الجمعية العمومية للمحامين لإقرار زيادة المعاشات بحد أدنى 2000 جنيه، وأقصى كمرحلة أولى 4000 جنيه، وذلك في شهر أكتوبر المقبل.

حسابات النقابة بها مليار و272 مليون جنيه

وقال علام في بيان:"استلمنا النقابة في نهاية سبتمبر 2022 وحساباتها بها مليار و2 مليون وفي نهاية شهر يونيو الماضي أصبحت الحسابات بها مليار و272 مليون، بزيادة قدرها 270 مليون جنيه، بعد تطبيق خطة لترشيد النفقات، فبلغت قيمة المشتريات الشهرية للنقابة حتى سبتمبر الماضي 19 مليون جنيه شهرياً، وانخفضت فور تولينا النقابة إلى 4 مليون في أكتوبر، و2 مليون في نوفمبر، ومليوناً واحداً في ديسمبر من العام نفسه".

وأكمل: استطعنا توفير ما يقارب مليون و800 ألف جنيه بنقل محاضرات معهد المحاماة، وجلسات حلف اليمين لقاعات نادي المحامين النهري بالمعادي حيث كان يتم دفعهم كإيجار لقاعة اتحاد العمال، كما تم توفير ما يقارب 6 مليون جنيهاً من المصايف بعد أن كان يصرف عليها بالملايين سنوياً دون أدنى استفادة منها.

خطة ترشيد النفقات

وأوضح: من خلال خطة ترشيد النفقات وضبط منظومة التصديق على العقود ورسوم المحاماة، استطعنا رفع مساهمة النقابة في مشروع العلاج، فقمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 الآف إلى 10 الآف، وفي طريقنا لتحسين الخدمات العلاجية، والتأمين الصحي العلاجي لمنع التسريب الواقع في المشروع، وحكومته بالطريقة الأمثل.

وأشار إلى العمل على صرف منح معاشات استثنائية في الأعياد الرسمية بقيمة 16 مليون جنيه في المناسبة الواحدة، كمحاولة للمساهمة في الرفع عن كاهل المحامين وأسرهم.