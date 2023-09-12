"المحامين" تفتح مظاريف توريد مستلزمات النقابة اليوم

عقدت النقابة العامة للمحامين، جلسة فتح المظاريف الفنية الخاصة بالشركات المتقدمة لمناقصة توريد الأجهزة والسيرفرات وكاميرات المراقبة الخاصة بمبنى نقابة المحامين الجديد، إلى جانب كافة المستلزمات التي يتطلبها العمل داخل النقابة.

واستلمت اللجنة المشكلة من نقابة المحامين، كافة المظاريف الفنية من مندوبي الشركات بعد التأكد من سلامتها، وإحكام إغلاقها بالطريقة المقدم بها، وذلك تفعيلا لمبدأ الشفافية.

وتوصلت اللجنة إلى تأجيل البت في المظاريف الفنية المعروضة من الشركات بعد دراستها، وفحص العينات وإعداد تقرير فني بشأنها، ليوم الأحد المقبل الموافق 17 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الواحدة بمقر النقابة، بحضور ممثلي الشركات.

تقييم العروض بدقة وشفافية وفقاً للقانون

وتعمل لجنة فحص المظاريف الفنية على دراسة وتقييم العروض المقدمة وفق الشروط والمعايير المحددة في وثائق المناقصة، وتقييم العروض بدقة وشفافية وفقاً للقانون.

حضر الجلسة كلًا من الأساتذة؛ محمد نجيب، ومحمد راضي مسعود، وماجد حنا، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومدير إدارة التصديقات على العقود، والحاسب الآلي، والمشتريات، وممثلو الشركات.

إدارة الأزمات بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.. 23 سبتمبر الجاري

فيما تنطلق الدورة الثالثة من دورات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، للمحامين وأسرهم، الذين اجتازوا الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، وذلك يوم السبت القادم، الموافق 23 سبتمبر الجاري، تحت عنوان «الدورة التثقيفية لإدارة الأزمات»، وتستمر لمدة أسبوعين، وذلك بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي.

وتوصل عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى اتفاق مع اللواء أشرف فارس، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على تخفيض قيمة مقابل دورات الأكاديمية من 650 جنيهاً إلى 450 وذلك للسادة المحامين وأسرهم.

كما تم الاتفاق بين نقيب المحامين، ومدير الأكاديمية على عقد الدورات بمقار أندية المحامين على مستوى الجمهورية، مع السماح لأسر المحامين في الحصول على الدورات بذات الشروط في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة.