نقيب المحامين يعلن عقد جمعية عمومية لزيادة المعاشات

شهد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، حفل تكريم المتفوقين وحفظة القرآن الكريم من أبناء المحامين، والذي نظمته النقابة الفرعية بجنوب القليوبية.

حضر الاحتفالية حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين وعبدالمجيد هارون، أمين صندوق النقابة، وأبو بكر الضوه الأمين العام المساعد، ومحمد فزاع، محمد الكسار، محمد كركاب، محمد راضي مسعود، محمد نجيب، سعيد حسن، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومصطفى البنان عضو مجلس النقابة العامة السابق، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بجنوب القليوبية.

وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم، رحب مجدي حافظ، نقيب محامي جنوب القليوبية بالضيوف، موجهًا الشكر لعبدالحليم علام نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة، على حرصهم على تلبية الدعوة وتشريف الاحتفالية.

وأكد حافظ أن عبدالحليم علام، ومنذ توليه منصب النقيب العام، ابتلي بمجموعة من الابتلاءات التي استطاع أن يجتازها بنجاح، ليقطع بنجاحه فيها كل الألسنة، بمعاونة رجال صدقوا ما عاهدوا الجمعية العمومية عليه.

أضاف نقيب محامي جنوب القليوبية أن بداية تلك الأزمات كانت الفاتورة الإلكترونية، والتي أوفى النقيب العام بوعده في إنهائها منذ اليوم الأول بإعلانه أنه لا تسجيل للمحامين في الفاتورة الإلكترونية، وأن المحاماة حرة ولا يمكن أن تقيد بفاتورة.

وتابع "استطاع النقيب العام إنهاء أزمة محامي مطروح، والتي كادت أن تقيد حرية عدد من الزملاء، إلا أنه في ظل الأزمة خرج ليطمئن الجمعية العمومية، ويعدها بإنهاء الأزمة في أقرب وقت، وهذا ما تحقق بالفعل، كما كان له جهود كبيرة في إنهاء أزمة محامي مغاغة، والتي استمرت لسنوات.

وأشاد "حافظ" بمشروع ميكنة الخدمات النقابية وتحقيق اللامركزية في تأدية الخدمات النقابية، والتي مكنت النقابات الفرعية في ممارسة دورها في تأدية الخدمات للمحامي، وتيسير حصوله على خدماته دون تكبده عناء السفر للقاهرة.

كما ثمن نقيب محامي جنوب القليوبية خطة النقيب العام في ترشيد النفقات، من خلال عدد من القرارات الإدارية تلتي نظمت العمل داخل النقابة، وكذلك مجهوداته المضنية في فسح عقد الدمغة الإلكترونية، والعودة للعمل بالقديمة، للحفاظ على أموال النقابة والمحامين.

واختتم "حافظ" كلمته قائلاّ: "النقابة في أمان طالما في أيد علام".

استهل عبدالحليم علام، نقيب المحامين، كلمته بالترحيب بالحضور وبتقديم التهنئة لأولياء الأمور من المحامين على تفوق أبنائهم، متمنياً لهم دوام التقدم والازدهار وتبوء المناصب العليا في حياتهم المستقبلية.

وأعلن نقيب المحامين عن اعتزامه عقد جمعية عمومية خلال أكتوبر المقبل، وذلك لإقرار زيادة في المعاشات، لمواجهة الزيادة المطردة في الأسعار.

أضاف نقيب المحامين: عملنا على تدبير خطة للحفاظ على أموال النقابة وترشيد النفقات نتج عنها توفير 273 مليون جنيه رغم ارتفاع الأسعار، ودون تحمل المحامي أي زيادة في الاشتراكات، ففي بند معهد المحاماة وحده استطعنا توفير ما يقارب مليونا و800 ألف جنيه بنقل المحاضرات، وجلسات حلف اليمين لقاعات نادي المحامين النهري بالمعادي.

وتابع: ومع نقل محاضرات المعهد أدر نادي المحامين النهري عائدًا على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية مبالغ قاربت 4 ملايين جنيه.

كما أن نظام الحوكمة في التصديق على العقود له دور كبير في ترشيد النفقات من خلال إيقاف التحصيل النقدي.

واستكمل قائلاً: "من خلال خطة الترشيد استطعنا زيادة نفقات مشروع العلاج خلال هذا العام، والتي بلغت في الستة أشهر الأولى 660 مليون جنيهاً بعد أن كانت 400 مليون سنوياً في الأعوام السابقة.

وعن دمغة المحاماة، قال عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرما مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابلة للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه أخرى فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.

وتابع "إحنا خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا بنتفاوض معها؛ لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة".

واختتم نقيب المحامين كلمته بأن النقابة على طريقها الصحيح وكل الأمور داخل النقابة ستعود بالفائدة والنفع على المحامين ولن يعود الفساد والماضي البغيض للنقابة مرة أخرى.

في ختام الحفل كرم النقيب العام 230 من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم من أبناء المحامين من مختلف المراحل الدراسية "الابتدائية- الإعدادية- الثانوية- المرحلة الجامعية"، وذلك بشهادات تقدير وهدايا مالية.